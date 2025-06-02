شكرا لقرائتكم خبر عن احذر قبل العيد: تناول الكبدة بهذه الطريقة قد يسبب الفشل الكلوي والموت المفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في كل عيد أو مناسبة، تتصدر الكبدة الموائد كوجبة "غنية ومغذية"، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذه القطعة الصغيرة قد تكون أخطر مما تتخيل — وقد تقودك مباشرة إلى التسمم أو حتى الموت المفاجئ.

بحسب ما كشفه موقع Medical News Today، فإن تناول الكبدة النيئة أو غير المطهية جيدًا ليس مجرد خطأ شائع، بل هو دعوة مفتوحة للبكتيريا القاتلة مثل:

السالمونيلا

الإشريكية القولونية (E. coli)

الليستيريا

تخيّل أن وجبتك قد تتحول إلى كارثة صحية تظهر على شكل قيء حاد، إسهال، مغص، وارتفاع حرارة مفاجئ — لكن الأسوأ من ذلك هو أن الحالة قد تتطور، وفي بعض الحالات النادرة، تصل إلى الوفاة الفعلية بسبب محتواها العالي من النحاس السام.

وليس هذا فحسب...

الإفراط في أكل الكبدة قد يدمر جسدك بصمت

تسمم بفيتامين A

تلف الكبد والدماغ

اضطراب في الرؤية وتغيرات جلدية غريبة

آلام عظام حادة

ضغط على الدماغ وفقدان خلايا الدم

فشل كلوي وقلبي مفاجئ

ما يُصنّف كطعام "مفيد" قد ينقلب إلى خطر قاتل إذا أُسيء استخدامه، خصوصًا عندما يتم تناوله نيئًا أو بكميات مفرطة.

تنبيه عاجل لكل ربات البيوت وعشاق الكبدة:

لا تغسلي الكبدة بالماء قبل الطهي: البكتيريا تنتشر أكثر بهذه الطريقة

لا تأكليها نيئة أو نصف مطهوة

راقبي الكمية: مرة أسبوعيًا تكفي.