شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مطاردة.. القبض على قاتل زوجته بسبب كسوة العيد بعدن(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في عملية أمنية ناجحة، ألقت شرطة مديرية الشيخ عثمان، بالتعاون مع شرطة القاهرة، القبض على المتهم بجريمة قتل زوجته التي وقعت في حي المحاريق بمديرية الشيخ عثمان، بالعاصمة عدن.

وأوضح العقيد عبده نايف، مدير شرطة الشيخ عثمان، أن المتهم تم ضبطه عقب تحرٍ ومتابعة مكثفة، وقد وُجدت بحوزته أداة الجريمة، وهي سكين استخدمها في ارتكاب جريمة القتل.

وأكد العقيد نايف أن الشرطة باشرت إجراءات التحقيق مع المتهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها وفق القانون.

وثمّن مدير شرطة الشيخ عثمان التعاون والتنسيق المشترك الذي جرى بين الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن العملية تمت تحت إشراف مباشر من مدير عام شرطة العاصمة عدن، اللواء الركن مطهر الشعيبي، الذي تابع مجريات القضية منذ اللحظات الأولى.

وتُعد هذه العملية امتدادًا للجهود الأمنية المبذولة لضبط الجناة وتعزيز الاستقرار في المدينة، في وقت تواصل فيه شرطة عدن تنفيذ حملات أمنية تستهدف ملاحقة المطلوبين وكشف الجرائم الجنائية.