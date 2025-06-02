شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في عدن يركب مكيف لكلب حراسته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي محمد الديني عن واقعة مثيرة للجدل في العاصمة عدن، باقدام مسوول (بدرجة مدير مكتب)، على تركيب منظومة طاقة شمسية حديثة لمنزله، شملت مكيفًا مخصصًا لمنزل كلب الحراسة التابع له، في مشهد وصفه الديني بأنه "يدمي العين من فرط الرحمة التي بلغها المسؤول الكريم"، حسب تعبيره الساخر.
وقال الديني في منشور له إن المسؤول لم يكتف بتأمين راحته الشخصية من حرارة الصيف القاسية التي تضرب عدن، بل حرص أيضًا على تأمين الراحة التامة لكلبه، عبر مكيف طاقة شمسية خاص تم تركيبه داخل بيت الكلب.
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