شكرا لبحثكم عن خبر ضمن اهتمامه بالمسؤولية المجتمعية ودعم الرياضة… بنك حضرموت يوقّع اتفاقية رعاية مع نادي اتحاد حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المكلا / خاص

تواصلاً لجهوده في دعم القطاع الرياضي وتعزيز حضوره المجتمعي، وقع بنك حضرموت، اليوم في مدينة المكلا، اتفاقية رعاية رياضية مع نادي اتحاد حضرموت الرياضي الثقافي الاجتماعي، أحد أعرق الأندية في حضرموت والوطن.

تهدف الاتفاقية إلى دعم مسيرة النادي الرياضية والارتقاء ببرامجه، بما يعكس القيم المشتركة بين القطاع المصرفي والقطاع الرياضي، ويعزز من الشراكة المؤسسية في خدمة الشباب والمجتمع. وقد وقّع الاتفاقية عن جانب البنك الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالناصر نعمان الحاج، بينما وقّعها عن النادي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم أبوبكر الهدار.

وأكد الأستاذ عبدالناصر الحاج أن البنك يفخر بهذه الشراكة، التي تمثل امتداداً لاستراتيجيته في تعزيز دوره الوطني والاجتماعي، مضيفاً: “نحن في بنك حضرموت نؤمن بأن دعم الرياضة والشباب هو استثمار في المستقبل، ونادي اتحاد حضرموت نموذج مشرف لطموح الشباب وروح التنافس النزيه.”

من جانبه، عبّر رئيس نادي اتحاد حضرموت عن تقديره لإدارة البنك قائلاً: “لقد سعينا منذ وقتٍ مبكر إلى تنمية موارد النادي عبر شراكات نوعية، واليوم نُثمّن عالياً هذا الدعم من بنك حضرموت الذي يُجسّد الإيمان بدور الرياضة في بناء الإنسان وخدمة الوطن.”

منوهاً بأن هذه الرعاية تخدم النادي بشكل خاص، وستخدم سائر الأندية بشكلٍ أو بآخر.

ويُعد نادي اتحاد حضرموت من الأندية صاحبة التاريخ الكبير في حضرموت، ويتميز بقاعدة جماهيرية واسعة، ونجاحات متتالية، كان آخرها تتويجه بصعود مستحق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، بعد مشاركته الفاعلة في كأس حضرموت الثامنة 2024 وبطولة الدرجة الثالثة للموسم 2024/2025.

يُذكر أن بنك حضرموت قد سجّل حضوراً لافتاً في دعم الأنشطة الرياضية خلال الأعوام الماضية، ومنها رعايته لبطولة كأس السوبر لكرة السلة للأندية التي استضافتها مدينة سيئون في سبتمبر 2024، والتي شهدت مشاركة أبرز الأندية الوطنية، وتُوّج بها نادي شعب حضرموت بطلاً ونادي وحدة صنعاء وصيفاً وبمشاركة ناديي التلال العدني والأهلي الصنعاني.

وتؤكد هذه الرعاية على رؤية بنك حضرموت في بناء مجتمع متكامل، عبر دعم المبادرات التنموية والأنشطة الشبابية، وترسيخ قيم الشراكة المجتمعية كجزء من التزامه الوطني في مختلف القطاعات.