شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً حكومياً لمتابعة إجراءات حل مشكلة انقطاعات الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً حكومياً لمتابعة الإجراءات المنفذة لحل مشكلة انقطاعات الكهرباء في عدن، وتلبية الطلب المتزايد مع حرارة الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين، بما في ذلك العمليات الجارية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية.

واطلع دولة رئيس الوزراء، من وزيري النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، على خطط إمداد محطات توليد الكهرباء بالوقود، وزيادة القدرات التوليدية بشكل تدريجي، ما سيؤدي الى خفض عدد ساعات الانقطاع خلال الأيام القليلة القادمة وقبل حلول عيد الأضحى المبارك.. موضحين ما تم إنجازه لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بتنويع مصادر توفير وقود التوليد، إضافة الى أوضاع الكهرباء في حضرموت ولحج وأبين والحلول الجاري اتخاذها لتجاوز التحديات القائمة في تراجع التشغيل.

وتدارس الاجتماع، الحلول والبدائل العملية لمعالجة العجز القائم في الطاقة الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية، بما في ذلك الاجراءات العاجلة والضرورية.. ووجه رئيس الوزراء وزارتي الكهرباء والنفط بالعمل على إيجاد حلول غير تقليدية لضمان استقرار منظومة التوليد الكهربائي، والحفاظ على مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء.

وأكد سالم بن بريك، ان حرصه على عقد اول اجتماع حكومي عقب عودته الى عدن لمناقشة وضع الكهرباء، رسالة مفادها ان معاناة المواطنين جراء تدهور هذه الخدمة مشكلة تؤرق الجميع وتفهم لمعاناة المواطنين مع دخول فصل الصيف.. مشددا على المسؤولية التكاملية لايجاد حلول مستدامة وعاجلة لاستقرار منظومة الكهرباء.

ولفت دولة رئيس الوزراء، الى التوجيهات والتفاهمات لزيادة ضخ الوقود الى محطات توليد الكهرباء في عدن، سواء من النفط المحلي او الاستيراد.. موجها بتوفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، وضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم وواجباتهم.

حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ووكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون المالية والإدارية طلال بن حيدره.