شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شبكة متورطة بالدعارة(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، ممثلة بإدارة البحث الجنائي – قسم الآداب، من ضبط شبكة مكوّنة من ثلاث نساء ورجلين، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة، في عملية أمنية نوعية تهدف لحماية المجتمع وتعزيز السكينة العامة.



وأوضح مصدر أمني أن العملية جاءت نتيجة معلومات وتحريات دقيقة، ضمن خطة أمنية أطلقت استجابة لتوجيهات مدير عام شرطة المهرة، العميد مفتي سهيل صمودة، ونائبه مدير البحث الجنائي العميد أحمد علي رعفيت، بهدف مكافحة الجرائم الأخلاقية، خصوصاً في ظل تسجيل إصابات بفيروس نقص المناعة في بعض المحافظات المجاورة.



وأضاف المصدر أن النساء الثلاث المضبوطات من سكان المحافظة، وقد تم تحريز المضبوطات المرتبطة بالقضية، واستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالة جميع أفراد الشبكة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وأكد العميد مفتي صمودة أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها في مكافحة الجرائم السلوكية، ولن تتساهل مع أي ممارسات تخل بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المهري، مشيداً بدور قسم الآداب في التعامل المهني مع هذه القضايا.



يُذكر أن قسم الآداب نفذ مؤخراً عدداً من الحملات التوعوية حول الابتزاز الإلكتروني وجرائم الشرف، ضمن خطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي وصون النسيج الاجتماعي بالمحافظة.