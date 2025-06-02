لملس يعود إلى واجهة الانتقالي الجنوبي من بوابة هيئة الإعلام

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يزيد بن سلمان - شبوة - لملس يترأس اجتماعًا للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ويشدد على أهمية الإعلام في مواجهة التحديات

الإثنين ٠٢ يونيو ٢٠٢٥ الساعة ٠٢:٥٠ مساءً

ترأس الأستاذ أحمد حامد لملس، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، عقد في مقر الهيئة.

وفي الاجتماع الذي حضره مؤمن السقاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة عدن، استعرض لملس جملة من القضايا التي تعصف بالعاصمة عدن، وعلى رأسها أزمة انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات العامة نتيجة ما وصفها بـ"الحرب الممنهجة التي تستهدف معيشة المواطن الجنوبي والنيل من صموده".

وأكد القائم بأعمال الرئيس، على ضرورة اضطلاع الإعلام الجنوبي بدوره الوطني والمهني في التوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه العاصمة عدن والجنوب عمومًا، داعيًا إلى الالتزام بالموضوعية والمصداقية في نقل الحقيقة، وكشف الحملات الإعلامية المغرضة ومحاولات التضليل التي تستهدف الجنوب وقضيته العادلة.

وخلال الاجتماع، استمع لملس إلى مداخلات وملاحظات الأعضاء الحاضرين، والتي تناولت أبرز الصعوبات التي تواجه العمل الإعلامي الجنوبي، والسبل الكفيلة بتعزيز كفاءته وفعاليته في هذه المرحلة الدقيقة.

وشدد القائم بأعمال الرئيس على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي الجنوبي وتعزيز التنسيق بين مختلف وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الإعلام يشكل خط الدفاع الأول في معركة الوعي والهوية الوطنية الجنوبية.

واختتم لملس كلمته بتوجيه الشكر لكافة الإعلاميين والكوادر الإعلامية الجنوبية على جهودهم، مؤكدًا دعم قيادة المجلس الكامل لتعزيز الإمكانيات الإعلامية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض طريقهم.

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