شكرا لقرائتكم خبر عن في اعقد عملية استخباراتية :أكبر هجوم اوكراني على روسيا منذ انطلاق الحرب .. والعالم ينتظر الرد الروسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت أوكرانيا تنفيذ واحدة من أضخم عملياتها الجوية منذ بدء الحرب مع روسيا، حيث استهدفت طائرات مسيرة أربع قواعد جوية داخل العمق الروسي على امتداد آلاف الكيلومترات، في عملية وصفتها كييف بأنها "الأطول والأبعد والأكثر تعقيداً" منذ فبراير 2022.

وكشفت السلطات الأوكرانية أن أكثر من 40 طائرة عسكرية روسية، بينها قاذفات استراتيجية من طراز TU-95 وTu-22M3 وطائرة تجسس نادرة من طراز A-50، تعرضت للتدمير أو الإعطاب، مع تقديرات أولية تشير إلى خسائر تتجاوز ملياري دولار.

وذكرت مصادر أمنية أوكرانية أن العملية نُفّذت باستخدام طائرات مسيّرة أُطلقت من شاحنات داخل الأراضي الروسية نفسها، بعد تهريبها بطرق معقدة داخل بيوت خشبية متنقلة. وأضافت المصادر أن الأسطح كانت تُفتح عن بُعد لإطلاق المسيّرات بدقة نحو أهدافها، في مشهد أقرب إلى حرب من الجيل القادم.

وشملت الضربات قاعدة "بيلايا" الجوية في إيركوتسك، على بُعد 4500 كلم من أوكرانيا، وقاعدة "دياغيليفو" في ريازان، وقاعدة "أولينيا" في القطب الشمالي، بالإضافة إلى "قاعدة إيفانوفو" الاستراتيجية. وقد وثقت كاميرات أوكرانية لحظات اشتعال النيران في قاعدة "بيلايا"، فيما قال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك: "كم يبدو مطار بيلايا جميلاً الآن، وهو يحترق!".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن هذه العملية نُفّذت بالكامل بأيادٍ أوكرانية دون أي دعم خارجي، مؤكدًا أنها تجسّد تحولًا نوعيًا في استراتيجية الحرب، وتهدف إلى ردع موسكو وإجبارها على "الإحساس بثمن الحرب المستمرة".

وقال زيلينسكي: "من بدأ الحرب... عليه أن يُنهيها"، موجهاً الشكر لقادة جهاز الأمن الأوكراني والمشاركين في العملية التي اعتبرها "صفحة مشرّفة في التاريخ العسكري الأوكراني".

ولم ترد موسكو حتى كتابة الخبر عن هذا الهجوم الكبير.

