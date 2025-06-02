شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مصير جندي شتم المواطنين بهذه الكلمات عبر مكبرات الصوت بمظاهرة النساء بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �تم جندي على مركبة تابعة لامن عدن المواطنين بمظاهرة النساء بالشارع الرئيس

وقال الجندي الشعب يريد زباط مااثار شخط الشعب والذي دفع مدير الامن الى التوجيه بايقاف الجندي واحالته للتحقيق

وبحسب مصادر فان الجندي تم سجنه كون الكلمات التي وجهها للنساء مرفوضة



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