شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات رئاسية جديدة مرتقبة طال انتظارها بحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة الامناء اليمنية عن صدور قرارات رئاسية مرتقبة تقضي بتعيين محافظ جديد لمحافظة حضرموت، إلى جانب تعيين وكيل أول للمحافظة ضمن تغييرات تشمل عدداً من المناصب في السلطة المحلية.

ونقلت الصحبفة عن مصادرها الرئاسية الرفيعة بأن الترتيبات تجري على قدم وساق لإعلان القرارات خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار جهود تجديد الدماء في الهيئات المحلية وتعزيز الأداء الإداري في المحافظة التي تعد واحدة من أهم المحافظات الاستراتيجية في اليمن.

ويترقب الشارع الحضرمي منذ أكثر من عام قرارا رئاسيا بإقالة محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بسبب سوء إداراته للمحافظة وفشله في احتواء أزمة التعليم وتورطه بفضيحة مصفاة بدائية سرية لتهريب النفط، بالإضافة إلى استغلاله للسلطه بسجن الصحفيين ومحاولاته لشق وحدة الصف الحضرمي الذي أجمع على ضرورة إقالته وإحالته للتحقيق.

