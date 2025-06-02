شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يصدر بيانًا بشأن فتح طريق "ثرة" أبين - البيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدر رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين الأستاذ سمير الحييد بيان توضيحي حدد فيه موقف المجلس الانتقالي بالمحافظة بشأن فتح طريق جبهة ثرة، الذي يربط محافظة أبين بمحافظة البيضاء.

وجاء في البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رسمي بشأن فتح طريق جبهة ثرة بمحافظة أبين

في هذا البيان الرسمي، نوضح موقفنا من مسألة فتح طريق جبهة ثرة بمحافظة أبين.

خلال زيارتنا الميدانية التي قمنا بها صباح اليوم الأحد، الموافق 1 يونيو 2025م، إلى مديرية لودر بمحافظة أبين، عقدنا لقاءً موسعاً مع المشايخ والأعيان، إضافةً إلى ممثلين عن السلطة المحلية، والشخصيات الاجتماعية، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمديرية.

وقد خُصص هذا اللقاء لمناقشة موضوع فتح طريق جبهة ثرة، حيث أكدنا خلال اللقاء أن فتح الطريق يجب أن يتم وفق ضوابط أمنية واضحة وصارمة، وبالاتفاق مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار مديرية لودر بشكل خاص ومحافظة أبين بشكل عام.

كما نؤكد في هذا البيان أنه لن يتم فتح الطريق إلا بعد عقد اجتماع رسمي يضم كافة المشايخ والأعيان، والسلطة المحلية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والاستماع اليهم، ويكون اللقاء برئاسة محافظ محافظة أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، وذلك لاتخاذ القرار المناسب الذي يلبي متطلبات السلامة ويضمن الاستقرار الأمني.

ونشدد على أن جبهة ثرة تمثل محافظة أبين بالكامل، وهي خط الدفاع الأول ضد أي تهديدات، ولذلك فإن أي قرار يتعلق بفتح الطريق يجب أن يتم بالتشاور والتنسيق مع قائد جبهة ثرة طه حسين أبوبكر، بحيث تكون تعليمات قيادتنا العليا هي المسؤولة عن أمن الجبهة والمناطق المحيطة بها.

وفي هذا الصدد، نؤكد أن الهدف الأول والأخير من هذه الجهود هو تحرير مديرية مكيراس من مليشيا الحوثي الإرهابية، واستعادة الأمن والاستقرار للمديرية وجميع المناطق المجاورة. ويعد هذا الهدف جزءاً أساسياً من التضحيات التي يقدمها المقاتلون في جبهة ثرة، والذي يجب أن يتم دعمه بكل السبل الممكنة.

في الختام، نهيب بالجميع ضرورة الالتزام بروح التعاون والمسؤولية الوطنية العالية، وتغليب المصلحة العامة في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

صادر عن: سمير الحييد

رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي – محافظة أبين".

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