شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار مصيري من هذه الجهة سيؤثر على ملايين المستخدمين والذي بدأ تنفيذه من قبل ساعات من الآن هل أنت من ضمن من شملهم القرار سارع في معرفة ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق المراسلة الشهير واتساب، عن بدء تنفيذ قرار مصيري اعتبارًا من اليوم الأحد، سيؤثر على ملايين المستخدمين حول العالم. ويقضي القرار بوقف دعم التطبيق على عدد من الأجهزة الذكية القديمة، ما يعني فقدان القدرة على استخدام خدمات المراسلة الفورية للمستخدمين الذين لا يزالون يعتمدون على هذه الأجهزة.

وكانت "ميتا" قد كشفت سابقًا عن نيتها تنفيذ هذا الإجراء في 5 مايو الماضي، إلا أن التنفيذ تأخر لعدة أسابيع، ليبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يونيو.

وبموجب القرار، سيتوقف واتساب عن العمل على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أقل، وكذلك على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو الإصدارات الأقدم.

ومن بين أجهزة آيفون المتأثرة بالقرار:

آيفون 5 إس

آيفون 6

آيفون 6 بلس

وتشير بعض التقارير إلى احتمال شمول القرار أيضًا لأجهزة آيفون 6 إس، وآيفون 6 إس بلس، وآيفون SE الجيل الأول.

ينصح المستخدمون بالتحقق من إصدار نظام التشغيل على أجهزتهم وتحديثه إن أمكن، أو الترقية إلى أجهزة أحدث لضمان استمرار استخدام واتساب دون انقطاع.