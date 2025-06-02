شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يشنون هجومًا جويًا على محافظة جنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر عسكرية بأن قوات اللواء الأول دعم وإسناد بمحافظة أبين، أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي استهدفت خلاله مواقع عسكرية في مديرية المحفد.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة تصعيدات مستمرة من جماعة الحوثي التي تستخدم الطائرات المسيّرة في محاولات تهديد الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وأفاد مصدر عسكري بأن الطائرة المسيّرة أطلقت برفقة قذيفتين نحو مواقع اللواء، إلا أن وحدات الرصد الجوي التابعة للقوات الحكومية تمكنت من تحديد مسار الطائرة بدقة وإسقاطها قبل تنفيذ الهجوم، مما حال دون وقوع أضرار بشرية أو مادية.

ويُعد إسقاط الطائرة المسيرة جزءًا من سلسلة نجاحات حققتها قوات الدعم والإسناد خلال الأشهر الماضية في اعتراض وإسقاط عشرات الطائرات المسيّرة الاستطلاعية والهجومية التي شنتها المليشيا الحوثية، في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده المنطقة.

وتواصل القوات الحكومية تعزيز قدراتها الأمنية لمواجهة تهديدات الحوثيين الجوية، في ظل الدعم الإيراني المتواصل للجماعة الإرهابية، في محاولة للحفاظ على الاستقرار وحماية المنشآت الحيوية في المناطق المحررة جنوب اليمن.



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