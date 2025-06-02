شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للجمهورية بشأن صرف المرتبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف بنك عدن الاسلامي للتمويل الأصغر بشرى سار بشأن مرتبات مستشفى الجمهورية

وأكد البنك عن صرف مرتبات مستشفى الجمهورية - لشهر ابريل ٢٠٢٥م



موضحاً انه تم إيــداع الرواتب في حسابات الموظفين

مشيراً انه يمكن للموظف سحب راتبه عبر إرسال حوالة من خلال تطبيق بنك عدن وإستلامها مــن أي وكيـــل لخدمـــة عـــدن حوالة او عبر جهاز الصراف الآلي ( ATM ) عبر البطاقة البنكية



كما كشف البنك انه يمكن السحب عبر خدمة السحب بدون بطاقة (CARDLESS) عبر تطبيق بنك عدن او عبر البطاقـة البنكيـة من نقـاط POS لـدى وكــلاء البنـك

