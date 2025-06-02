شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تهدد دول الجوار: طالت قائمة الحساب والعقاب وارتفعت فاتورة التعويض والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي تحذيرًا مباشرًا إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أنه "كلما طال أمد العدوان والحصار على اليمن، كلما طالت قائمة الحساب والعقاب وارتفعت فاتورة التعويض".
وشدد البخيتي على أن هذا المطلب يمثل "حقًا للضحايا والمتضررين من العدوان، ولا يحق لأي طرف التنازل عنه".
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