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صنعاء تهدد دول الجوار: طالت قائمة الحساب والعقاب وارتفعت فاتورة التعويض

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صنعاء تهدد دول الجوار: طالت قائمة الحساب والعقاب وارتفعت فاتورة التعويض

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عدن - ياسمين التهامي - وجه القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي تحذيرًا مباشرًا إلى المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أنه "كلما طال أمد العدوان والحصار على اليمن، كلما طالت قائمة الحساب والعقاب وارتفعت فاتورة التعويض".

وشدد البخيتي على أن هذا المطلب يمثل "حقًا للضحايا والمتضررين من العدوان، ولا يحق لأي طرف التنازل عنه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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