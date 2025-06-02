شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة خطيرة.. الحوثي يعين خبير من حزب الله رئيساً لطيران اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عا مراقبون إلى الإسراع لإنقاذ شركة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء بعد أن قام الحوثي بالسيطرة على مقر شركة طيران اليمنية في صنعاء وتعيين شخص في حزب الله رئيساً لمجلس الإدارة.

وحذر المراقبون من قيام هذا الشخص بإصدار قرارات خطيرة وتدميرية قد تقضي على الشركة ومقدراتها وسمعتها وتاريخها وحتى أصولها ومصالحها.

وأوضح المراقبون أن من اخطر قرارات ما يسمى بالرئيس المعين من الحوثيين لشركة اليمنية المدعو خليل الجحفلي والذي فام بإلغاء العديد من الاتفاقيات والعقود القانونية التي بين اليمنية والشركات والمؤسسات الأخرى بصورة مزاجية دون مراعاة مصالح الشركة وسمعتها والتزاماتها القانونية وهو ما يضر اضرارا مباشرا بمصالح الشركة المباشرة وغير المباشرة وبما يخالف النظام والقانون.

وأضاف المراقبون: أن الجحفلي الذي ينتمي إلى حزب الله اصبح خطرا على اليمنية ويجب انقاذ الشركة من عبثه وجهله وان تصفية حسابات مع قيادات سابقة وحالية ومع كوادر مؤهلة على حساب الشركة التي ينبغي ان يقودها كابتن طيار مؤهل وكفؤ وان جحاف الذي كان يعمل لدى حزب الله كاداري مبيعات اثبت فشلا ذريعا ماليا واداريا وفنيا وان كثير من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءة العالية اصبحوا مرقدين في بيوتهم ومهمشين وهذا ما يعد اكبر خسارة للشركة العريقة الذي يقودها الجحفلي بصنعاء نحو الانهيار والدمار.



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