شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن زحف قبلي وشيك نحو العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع السياسي خالد الرويشان، "زحفًا قبليًا" وشيكًا نحو العاصمة صنعاء، مشيرًا إلى أن قبائل يمنية عديدة ستتجه نحو الهدف ذاته قريبًا.

وبحسب الرويشان، ستزحف قبائل خولان وأرحب ونهم باتجاه صنعاء. وفي الشمال، ستلتقي قبائل دهم الحمرا وحاشد العظيمة في حرف سفيان ومن ثم تتجه نحو العاصمة.

أما من المناطق الوسطى، فتوقع الرويشان أن تتجاوز قبائل عنس والحدا نقيل يسلح، لتتوجه إلى نفس الهدف. ومن تهامة، ستزحف قبائل الزرانيق وجميع قبائل عك من نقيل مناخه.

واختتم الرويشان بالتأكيد على أن قبائل حمير "ستأتي من كل حدب وصوب"، في إشارة إلى حراك قبلي واسع النطاق يهدف إلى الوصول إلى العاصمة.

