شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار تعيين جديد اليوم(وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مدير عام شرطة محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، قراراً إدارياً جديداً قضى بتعيين النقيب عاصم قاسم أحمد عقلان في منصب جديد ضمن إدارة شرطة المحافظة.

وحصل محرر موقع "جهينة يمن" على نسخة من القرار، الذي نصّ على تكليف النقيب عاصم عقلان بمهام منصبه الجديد اعتباراً من اليوم الأحد، في إطار جهود قيادة الشرطة لإعادة هيكلة بعض المناصب وتعزيز الأداء الأمني في المحافظة.

ويُعد النقيب عاصم قاسم أحمد عقلان من الكفاءات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ويحظى بثقة زملائه وقياداته، حيث سبق وأن شغل عدداً من المهام الأمنية الناجحة خلال فترة خدمته.