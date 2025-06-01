شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اغتيال العميد محمد حسن الخولاني في مدينة مأرب "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاحد، العميد محمد حسين الشظبي الخولاني، أحد القيادات العسكرية الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، في مفرق العرقين، جنوب مدينة مأرب (شمال شرق اليمن).

وذكرت مصادر محلية أن المسلحين أطلقوا النار على العميد الخولاني أثناء مروره في المنطقة، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يلوذوا بالفرار، في ظل غياب أي تدخل أمني فوري.

ويُعد مفرق العرقين من المواقع الحيوية في محافظة مأرب، التي تخضع لسيطرة قوات تابعة لحزب الإصلاح، ما أثار تساؤلات حول دوافع الجريمة والجهات التي تقف خلفها، لا سيما في ظل تصاعد حوادث الاغتيالات التي طالت شخصيات عسكرية وأمنية خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه الحادثة لتزيد من حدة المخاوف الشعبية من حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المحافظة، رغم التواجد الكثيف للنقاط العسكرية والأمنية فيها.

وطالب ناشطون محليون بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، ومحاسبة المتورطين، كما دعوا إلى إعادة ترتيب الملف الأمني في مأرب، ووضع حد لسلسلة الاغتيالات التي باتت تهدد أمن واستقرار المحافظة.