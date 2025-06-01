شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لداعية سوداني يفجر جدلاً.."النبي جاءني بمنام وأوصاني" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الداعية السوداني المعروف محمد هاشم الحكيم، جدلاً واسعاً في الأوساط السودانية، بعد ظهوره في تسجيل مصوَّر تحدّث فيه عن منام قال إنه شاهد فيه النبي محمد، وأوصاه خلاله بدعوة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال والدخول في مفاوضات مباشرة.

وقال الحكيم في المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية: "رأيتُ النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وقال لي: الحرب انتهت، وأبلغ الجيش والدعم السريع أن يتفاوضوا ويوقفوا القتال".

كما أشار إلى أنه شعر بـ"مسؤولية شرعية" تُحتّم عليه نقل هذه الرسالة، داعياً القيادات السياسية والعسكرية إلى تقديم المصلحة الوطنية ووقف نزيف الدم.

انقسام في الرأي العام

إلا أن كلامه أحدث جدلاً واسعاً بين السودانيين، حيث رأى البعض فيه دعوة صادقة للسلام، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة غير مسبوقة، بينما عبّر آخرون عن تحفظهم حيال إقحام الرؤى الدينية في قضايا وطنية وسياسية معقدة.

كذلك انتقد مغردون على منصة "إكسل" استخدام الرؤى كوسيلة للتأثير في الرأي العام، معتبرين أن الحل السياسي في البلاد يجب أن يستند إلى معطيات واقعية ومسارات تفاوضية واضحة، بعيداً عن التأويلات الشخصية.

حرب مفتوحة منذ 2023

يشار إلى أن السودان يشهد منذ أبريل/نيسان 2023 نزاعاً مسلحاً دامياً بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلاً عن موجات نزوح جماعي، وانهيار شبه كامل في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ورغم الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها أطراف عربية وأفريقية، فإن المعارك ما زالت مستمرة في عدد من الولايات، وسط غياب أي أفق واضح لتسوية دائمة أو وقف إطلاق نار شامل.

كما أن تصريحات الحكيم أتت في سياق سلسلة من الدعوات الشعبية والدينية والمدنية المطالِبة بوقف الحرب، وفتح مسار تفاوضي يشمل مختلف مكونات المشهد السوداني، بما في ذلك القوى السياسية والمجتمعية لإنهاء الصراع وتدشين مرحلة انتقالية أكثر استقراراً.

ورغم الجدل الذي أثارته، فإن الرسالة التي حملتها الرؤيا – كما يقول أنصاره – تتقاطع مع رغبة شعبية متنامية بوقف الححرب، في بلد تتسع فيه المآسي يوما بعد آخر، وفق مراقبين.



