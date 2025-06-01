شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق سراح رجل دين شهير اجبر زوج على تطليق زوجته وقام بالزواج منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افرج عن الشيخ القارئ عبدالجليل محمد صغير الشريف، صاحب المركز المعروف سابقًا، وذلك بضمانة بنكية. وبعد الإفراج عنه، باشر الشيخ عبدالجليل الشريف في تأسيس مركز جديد بالقرب من منطقة "الصحن"، وغير اسم المركز إلى "أبو محمد الخيري". وخصص في الأسبوع 4 أيام للنساء ويومين للرجال.

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