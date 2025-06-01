شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المبعوث الأممي إلى اليمن يتحدث عن "إنفراجة مهمة" "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بإعادة فتح طريق الضالع، وهو أحد الطرق الرئيسية التي تربط بين محافظتي عدن وصنعاء، بعد إغلاق دام منذ عام 2018 بسبب النزاع المستمر في البلاد.

وفي بيان صادر عنه، وصف غروندبرغ إعادة فتح الطريق بأنها "خطوة عملية مهمة" من شأنها أن تخفف من معاناة آلاف اليمنيين، من خلال تقليص وقت السفر وتحسين حركة التنقل ونقل البضائع في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد المبعوث الأممي أن هذه الخطوة تعكس ما يمكن تحقيقه من خلال الحوار والتسوية، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي قامت به الأطراف المحلية على جانبي خطوط التماس لتيسير هذا التقدم.

ودعا غروندبرغ جميع الأطراف اليمنية إلى البناء على هذا التطور، والاستمرار في فتح المزيد من الطرق الحيوية، وتغليب مصلحة المدنيين كأولوية في مسار السلام.