شكرا لقرائتكم خبر عن لوقف اشتباك عائلي جنوب صنعاء...مقتل شيخ قبلي أثناء وساطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل الشيخ القبلي البارز علي بن علي العوش في منطقة جارف بمديرية بلاد الروس جنوب العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أثناء محاولته التدخل لفض اشتباك مسلح نشب بين أفراد من أسرة واحدة على خلفية نزاع على إرث وأراضٍ زراعية.

وذكر مصدر قبلي أن الشيخ العوش توجه إلى موقع الخلاف في محاولة لرأب الصدع وإيقاف المواجهات بين طرفي النزاع، أحدهما يقوده الشيخ علي محمد ناجي وأبناؤه، والطرف الآخر هم أبناء شقيقته. غير أن وساطته قوبلت بإطلاق نار مباشر، أرداه قتيلاً على الفور.

وأثارت الحادثة موجة من الغضب والاستياء الشعبي في أوساط القبائل اليمنية، واعتُبرت "عيبًا أسود" يخالف تقاليد وأعراف القبائل التي تجرّم استهداف الوسطاء وتحرم الاعتداء عليهم تحت أي ظرف.

وتعكس هذه الجريمة حجم الفوضى الأمنية والانهيار الاجتماعي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث غابت سلطة الدولة، وتفاقمت الخلافات القبلية والعائلية، في ظل غياب منظومة قضائية فاعلة وتراجع دور القانون.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من إصابة قاضٍ في محافظة حجة بجروح، أثناء محاولته حل نزاع مماثل، وهو ما يشير إلى اتساع ظاهرة اللجوء إلى السلاح لتصفية الخلافات، نتيجة ضعف مؤسسات الدولة وغياب الردع.

ويؤكد مراقبون أن تهميش مليشيا الحوثي المتعمد للسلطة القضائية، واستمرارها في نهب رواتب الموظفين منذ نحو عقد، ساهم بشكل مباشر في تصاعد هذه النزاعات، ودفع المواطنين إلى البحث عن حلول خارج القانون، غالبًا ما تكون دموية.