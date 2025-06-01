شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص

عاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد إلى العاصمة المؤقتة عدن، يرافقه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بعد زيارة رسمية مثمرة إلى روسيا الاتحادية أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في مجلس الدوما، والحكومة الروسية.

كما شارك فخامة الرئيس خلال زيارته الخارجية في القمتين العربية والاقتصادية بالعاصمة العراقية بغداد، وأجرى مشاورات في الرياض مع الأشقاء والأصدقاء، والفاعلين الإقليميين والدوليين بشأن مستجدات الوضع اليمني والتطورات في المنطقة، وسبل التخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشياأ الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سيواصل وإخوانه أعضاء المجلس جهودا لتعزيز دور الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأكد المصد أن فخامة الرئيس سيعقد على هذا الصعيد لقاءات برئاسة الحكومة، وقيادات السلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، وتحسين الموارد العامة للدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي خصوصا في قطاعي الكهرباء، والمياه، ودعم معركة التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشاد المصدر في ذات السياق، بالمواقف الأخوية للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتدخلاتهم الإنسانية والإنمائية التي أسهمت في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وإفشال مخططات المليشيات الإرهابية لإغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.