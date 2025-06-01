شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رده على أحد قادة المليشيات...اعتقال إعلامي حوثي ورئيس قناة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتجزت مليشيا الحوثي أحد أبرز إعلاميها في العاصمة صنعاء وذلك عقب رده على منشور لقيادي مقرب من زعيم المليشيات . وقالت مصادر إعلامية، إن المليشيات تحتجز الصحفي ورئيس قناة اللحظة الحوثية، عابد المهذري في أحد سجونها بصنعاء منذ عدة أيام. وجاء اعتقال المهذري، عقب رده على منشور للقيادي المقرب من زعيم المليشيات الحوثية، على ناصر قرشة،، شكر من خلاله السفير السعودي محمد آل جابرعلى توجيهاته بتسهيل نقل الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى مطار جدة. ووجه المهذري نقداً وشتائم للقيادي الحوثي الذي وصفه بالطمع في المال السعودي وطالب قيادة المليشيا بالتحقيق معه ومعاقبته.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد رده على أحد قادة المليشيات...اعتقال إعلامي حوثي ورئيس قناة في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.