شكرا لقرائتكم خبر عن تم طرده من المستشفى…ابنة سفير يمني سابق تروي لحظات صادمة بعد عملية والدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تهاني محمد راشد، ابنة السفير اليمني السابق راشد محمد ثابت، تفاصيل صادمة عن ما وصفته بـ”لحظة موجعة لا تُنسى” عاشتها يوم أمس مع والدها، الذي كان يرقد في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة لإزالة إحدى كليتيه.

وفي منشور مؤثر نشرته، أوضحت تهاني أن والدها، الذي كان في حالة تعافٍ حساسة، طُلب منه فجأة مغادرة المستشفى بناءً على “اتصالات” من السفارة اليمنية، متهمة السفير الحالي بالوقوف وراء القرار غير الإنساني بطرده من المستشفى رغم حالته الحرجة.بحسب منشور تهاني.

وأضافت أن السفير كان يتردد سرًا إلى المستشفى ويتواصل مع الأطباء دون علم الأسرة، ناقلًا معلومات مشوّهة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة ومؤذية بحق والدها.

وذكرت تهاني أن السفير اتهمها زورًا بتسلّم مبلغ 28 ألف دولار من رجل الأعمال المعروف فؤاد هائل، إضافة إلى مزاعم أخرى بشأن مبالغ لم تستلمها أبدًا. وقالت: “أين سندات الاستلام؟ وأين هو هذا المال الذي لم أره أصلًا؟”.

كما أكدت أن هذه الادعاءات لم تضرها وحدها، بل طالت والدها، الذي أصبح ضحية لصراع لا يمتّ للإنسانية أو المهنية بصلة، مؤكدة أنها تلقت دعمًا مشكورًا من أسرة هائل سعيد أنعم التي تكفلت بعلاج والدها.

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واختتمت رسالتها بتوجيه بلاغ للرأي العام، مطالبة بمحاسبة السفير، مشيرة إلى أن والدها – المناضل الذي قاوم الاحتلال البريطاني – سيقوم من فراشه، وسيهزم المرض كما هزم الظلم في الماضي.



الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي حول ملابسات طرد المريض، والتأكد من الادعاءات التي تمسّ كرامة مواطن يمني في وقت عصيب من حياته.