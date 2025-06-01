شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة ...وساطة محلية تحرز تقدمًا لفتح طريق "كرش" الرابطة بين لحج وتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، إن وساطة محلية تسلمت موافقة من القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإرهابية بشأن فتح الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي تعز ولحج، في منطقة "كرش". وأفاد الإعلامي فارس الحميري، بأن اللجنة نفذت امس نزولاً ميدانياً لمعاينة المنطقة وتمهيداً لبدء إجراءات عملية الفتح خلال الفترة القادمة. وناشدت لجنة الوساطة المحلية؛ الشركات ورجال الأعمال المساهمة العاجلة لشق طريق بديل في المنطقة المحيطة بجسر عقان، وتمويل مشروع إعادة تأهيل الجسر المدمر منذ أبريل 2015، لتسهيل حركة مـرور المسافرين والأهالي

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