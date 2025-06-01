شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة اعادة الحجاج اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون نبا عودة ٤٠٠ حاج يمني من المنفذ السعودي بالوديعة؛ بحجة تأخرهم عن موسم الحج.



وقالت مصادر: تم نفي صحة الأخبار التي تتحدث عن عودة 400 حاج يمني نظرًا لتأخرهم عن موسم الحج.

هذا و كان مدير منفذ الوديعة "عامر الصيعري" قد وجه في 20 مايو 2025 بإيقاف رحلات المقيمين اليمنيين مؤقتًا؛ وذلك لتنظيم تدفق حجاج بيت الله الحرام٬ فيما أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في 24 مايو 2025 عن وصول أكثر من 18 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة.

من جهة أخرى؛ استقبل وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور "محمد عيضة شبيبة" ونائبه "أنور العمري" بمكة المكرمة٬ 78 حاجًا ممن علقوا في صنعاء بعد استهداف إسرائيلي للطائرة التي كانت ستقلهم في 28 مايو ٬2025 وذلك بعد إعادة جدولة رحلاتهم عبر مطار عدن الدولي ومنفذ الوديعة البري.



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