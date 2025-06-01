شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور مفاجئ...محمد علي الحوثي يعلن التواصل المباشر مع بريطانيا ويكشف عن تطور مثير بـالبحر الأحمر "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي، إن جماعته سمحت بمرور حاملة الطائرات البريطانية "HMS" في البحر الأحمر، زاعمًا أن ذلك جاء بناءً على "طلب رسمي من الجانب البريطاني".

وأوضح الحوثي، وهو عضو في ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، في تدوينة نشرها اليوم السبت، ورصدها "المشهد اليمني" أن الجانب البريطاني تواصل مع الجماعة بشكل مباشر، بشأن مرور حاملة الطائرات دون تنفيذ أي عمليات قتالية.

وأضاف أن جماعته وافقت على مرور الحاملة البريطانية طالما كانت في مهمة غير قتالية ولا تحمل توجهًا عدوانيًا أو تهدف إلى اعتراض عمليات الجماعة المساندة لغزة، بحسب تعبيره.

لا تعليق بريطاني رسمي حتى الآن

حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة البريطانية بشأن ما ورد في تصريحات محمد علي الحوثي، أو بشأن مزاعم التواصل الرسمي مع جماعته.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مياه البحر الأحمر توترًا متصاعدًا، على خلفية هجمات حوثية متكررة استهدفت سفنًا تجارية وعسكرية، الأمر الذي استدعى ردود فعل دولية وتحركات بحرية مكثفة، خاصة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.