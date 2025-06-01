شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عملية نوعية في الساحل الغربي وتحرير عشرات "الأسرى" والمحتجزين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في عملية نوعية نُفذت صباح اليوم السبت، تمكنت قوات أمنية مشتركة في الساحل الغربي من تحرير 183 مهاجرًا أفريقيًا كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية داخل أوكار تابعة لشبكات تهريب في ريف مديريتي ذو باب المندب وموزع بمحافظة تعز.

وقال العقيد علي القوسي، أركان حرب فرع الأمن المركزي في مدينة المخا وقائد الحملة الأمنية، إن العملية نُفذت بالتنسيق مع إدارتي أمن المديريتين، واستهدفت مواقع وأحواشًا تستخدمها شبكات التهريب لاحتجاز المهاجرين بطرق غير مشروعة.

الحملة الأمنية: مداهمات وتمشيط وضبط مطلوبين

وأكد القوسي أن القوات المشاركة قامت بـتمشيط عدد من المناطق الريفية في ذو باب المندب وموزع، وتمكنت من ضبط خمسة من المهربين المطلوبين أمنيًا أثناء مداهمة أوكار تُستخدم لاحتجاز المهاجرين.

استمرار ملاحقة الشبكات الإجرامية

وأشار القوسي إلى أن الجهات الأمنية تواصل جهودها في ملاحقة الشبكات الإجرامية التي تسعى إلى زعزعة الأمن واستغلال المهاجرين الأفارقة، مؤكدًا التزام قوات الأمن بحماية حقوق الإنسان ومواجهة عمليات التهريب والاحتجاز غير القانوني.

وتأتي هذه العملية في سياق تحركات متصاعدة للقوات الأمنية في الساحل الغربي لمواجهة تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر واحتجاز المهاجرين، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد شبكات التهريب المنظمة في المنطقة.