شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مؤلمة...زوج يلفظ أنفاسه بعد ساعات من رحيل زوجته بسبب قيادي حوثي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي اليوم السبت مواطن من أبناء تهامة في مدينة الحديدة، بعد ساعات قليلة من وفاة زوجته، في حادثة مأساوية تجسد بشاعة الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين.
وأكدت مصادر مقربة من أسرة الضحية، أن المواطن علي الصبري توفي قهراً وكمداً إثر عجزه عن علاج زوجته من مرض مزمن تفاقم بسبب حرمانه من وظيفته وحقوقه الأساسية على يد القيادي الحوثي المدعو أحمد رضوان، الذي تولى منصب مدير منطقة الحديدة في فرع مؤسسة الكهرباء.
وكان "أحمد رضوان" قد أقدم قبل يومين على إقصاء الصبري من عمله، مما أدى إلى حرمانه من الدخل اللازم لتوفير الأدوية والعلاج لزوجته المريضة، وهو ما أسفر عن وفاتها ومن ثم وفاة الزوج إثر الصدمة واليأس.
وتشكل هذه الحادثة نموذجاً جديداً لجريمة التنكيل والتجويع المنهجية التي تمارسها المليشيا ضد أبناء تهامة واليمن عموماً، ما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون تحت سيطرة الحوثيين.
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