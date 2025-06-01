شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تبدأ مهاما انتحارية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت جماعة الحوثي الانقلابية، تصعيدا جديدا كان اعلن عنه زعيم الجماعة، قبل ايام، ويتضمن تنفيذ هجمات جديدة، وصفها مراقبون "مهام انتحارية"، محذرين من تداعيات خطيرة قد تتجاوز اليمن الى المنطقة برمتها.

صرح بهذا، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، القيادي البارز مهدي المشاط. معلنا عما سماه "أخبارا سارة ستأتي قريبًا عن طائرات العدو الصهيوني المستخدمة في العدوان على اليمن".

ونقلت وكالة الانباء "سبأ" التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء عن المشاط قوله: إن قوات الجماعة "ستتمكن من التعامل مع الطائرات الصهيونية المعادية بدون أي ضرر في الملاحة الجوية والبحرية". حسب تعبيره.

مضيفا: "ستأتيكم قريباً إن شاء الله أخبارًا سارة عن طائرات العدو الصهيوني المستخدمة في العدوان على بلدنا، وقواتنا المسلحة ممثلة بدفاعاتنا الجوية ستجعل فخر طائرات العدو الصهيوني في الأيام القادمة مصدرًا للسخرية".

وتابع: "لسلامة الملاحة الجوية والبحرية في مناطق عمليات قواتنا، وجهنا بتحديد مسارات العدو الصهيوني للاعتداء على بلدنا كمناطق خطرة لجميع الشركات". وأردف: "لسلامة الشركات عليها تجنب الملاحة على طول هذه المسارات".



بالتوازي، نشرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية، الموالية لما يسمى "محور المقاومة"، تسريبات عن أن جماعة الحوثي "تتّجه إلى رفع مستوى التصعيد ضد الكيان الإسرائيلي، من استهداف الملاحة الجوية بمطاراته إلى استهداف طائراته المدنية".

مضيفة نقلا عن مصادر عسكرية في صنعاء، إن العمليات القادمة ستشمل "استهداف الطائرات التابعة لشركة طيران ‘العال‘ الإسرائيلية، وذلك في إطار الرد بالمثل على تدمير العدو ثماني طائرات مدنية في هجماته المتكرّرة على مطار صنعاء".



وفي السياق نفسه، كان اعلان امريكي صدر الخميس (15 مايو) أكد "تعرض طائرات أمريكية من طراز F-16 وطائرة مقاتلة من طراز F-35، لخطر الاسقاط في اجواء اليمن، بصواريخ دفاع جوي اطلقتها جماعة الحوثي"، وأن استهدافها "كان احد الاسباب الرئيسة لإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثاء (6 مايو) عن الايقاف الفوري لحملته العسكرية على اليمن".



إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، في بيان مقتضب نشره متحدثه بالعربية، افيخاي ادرعي، ليل الخميس (29 مايو)، تعرض الكيان لهجوم صاروخي جديد من اليمن استهدف مطار اللد (بن غوريون). وزعم "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسبب تفعيل الانذارات" رغم نشر وسائل اعلام "اسرائيلية" مشاهد فيديو تؤكد فشل اعتراضه.



جاء الهجوم الحوثي بعدما نفذ طيران جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح الاربعاء (28 مايو) موجة جديدة للعدوان الاسرائيلي على اليمن، استهدفت مطار صنعاء الدولي، وشن اربع غارات قصفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية، من طراز ايرباص A320، كان تستعد لتفويج الحجاج، وطائرة لطيران "السعيدة".

واصدر زعيم الحوثيين، مساء الاربعاء (28 مايو) اعلانا خطيرا، ببدء تصعيد أكبر للهجمات على الكيان الاسرائيلي، عقب تنفيذ الاخير موجة غارات جديدة على مطار صنعاء، ردا على هجمات الجماعة المتصاعدة ضمن اعلانها "استمرار عمليات الحظر الجوي والحصار البحري على الكيان اسنادا لقطاع غزة".