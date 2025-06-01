شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة للبطل الذي ضحى بنفسه لانقاذ شاب غرق في عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افاد مواطنون عن إنقاذ مواطن من الغرق صباح اليوم ببحر رامبو بالتواهي .
وقال مواطنون أن شاب غرق صباح اليوم بالتواهي حيث قام شاب بعمل بطولي بالدخول وسط الامواج العاتية وتمكن من انقاذ الشاب الذي كاد يتوفى نتيجة الغرق.
ياتي ذلك فيما توفى شخصين يوم امس ببحر العشاق
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