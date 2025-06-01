شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال والنساء... أسوأ 9 أطعمة قبل العلاقة الحميمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُنصح كل من الرجال والنساء بالابتعاد عن بعض الأطعمة قبل ممارسة العلاقة الحميمة، لما لها من تأثيرات سلبية على الأداء الجنسي والراحة الجسدية، وذلك بحسب ما ذكره موقعي Livestrong وHealthshots.

وفيما يلي قائمة بأسوأ الأطعمة التي يُفضل تجنبها قبل الجماع:

1. الفاصوليا والعدس

رغم فوائدهما الغذائية، فإن احتوائهما على ألياف قابلة للذوبان وسكر الرافينوز قد يسبب الانتفاخ والغازات، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة أثناء العلاقة الحميمة.

2. الفلفل الحار

لمن يعاني من ارتجاع المريء، يُفضل تجنب الفلفل الحار، إذ يُسهم في زيادة حموضة المعدة ويؤدي إلى الحرقة، ما يعيق الشعور بالراحة أثناء الجماع.

3. الثوم والبصل

رغم فوائدهما الصحية، إلا أن الثوم والبصل يُسببان رائحة فم كريهة، ما قد يؤثر على الحالة المزاجية والنفور أثناء العلاقة.

4. اللحوم الدسمة

تناول اللحوم الغنية بالدهون قبل الجماع قد يعيق تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يؤثر سلبًا على الانتصاب، كما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء.

5. منتجات الألبان (خاصة الجبن)

بالنسبة للأشخاص المصابين بحساسية اللاكتوز، قد تسبب هذه المنتجات اضطرابات في المعدة، مثل التقلصات والغازات، مما يعكر صفو العلاقة الحميمة.

6. الحلويات

تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون المتحولة، مما يؤدي إلى تذبذب مستويات الطاقة ويجعل من الصعب الوصول إلى النشوة الجنسية.

7. النشويات الثقيلة

مثل الأرز والمكرونة، إذ تُسبب ارتفاعًا مؤقتًا في الطاقة يعقبه هبوط سريع، ما يؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل أثناء العلاقة.

8. منتجات الصويا

الإفراط في تناول الصويا قد يُحدث خللاً في التوازن الهرموني، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية، خصوصًا عند الرجال.

9. الأطعمة المالحة

الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل المخللات والوجبات السريعة، تؤدي إلى احتباس السوائل بالجسم وتقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يضعف الأداء الجنسي.