شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب وراء ظهور بقع حمراء في الجسم- هذه طرق علاجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني بعض الأشخاص من ظهور مفاجئ لبقع زرقاء أو حمراء على الجلد دون وجود إصابة واضحة، وهو ما قد يثير القلق، نظرًا لاحتمالية ارتباطه بمشكلات صحية خطيرة.

في هذا السياق، أوضح الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، عبر تصريحات لموقع الكونسلتو، أبرز الأسباب المحتملة لهذه البقع الجلدية، كما أورد موقع Healthline طرق العلاج المتاحة.

أسباب ظهور البقع الزرقاء أو الحمراء في الجسم:

التهاب الأوعية الدموية:

قد يؤدي إلى نزيف بسيط تحت الجلد يظهر على شكل بقع حمراء أو زرقاء.

نقص الفيتامينات (مثل فيتامين C أو K):

ضعف الشعيرات الدموية نتيجة نقص التغذية قد يسبب النزيف تحت الجلد.

ارتفاع ضغط الدم:

قد يتسبب في تمزق الأوعية الدقيقة وظهور البقع.

تناول أدوية الكورتيزون:

تؤثر على قوة الأنسجة الجلدية والشعيرات الدموية، مما يسهل تكوّن الكدمات.

استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي:

خاصة تلك التي تؤثر على سيولة الدم.

فقر الدم:

قد يضعف الجسم ويجعل الأوعية الدموية أكثر عرضة للتمزق.

التوتر والقلق المزمن:

قد يسببان تغيرات في الدورة الدموية أو زيادة تحسس الجلد.

التقدم في العمر:

الجلد يصبح أرق والأوعية أكثر هشاشة.

العوامل الوراثية:

بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة لظهور الكدمات بسبب عوامل جينية.

العلاج حسب السبب:

بحسب ما ذكره موقع Healthline، يختلف العلاج وفقًا للمسبب:

اضطرابات التنفس أو نقص الأكسجين:

يتم اللجوء للعلاج بالأكسجين التكميلي باستخدام قناع أو أنبوب أنفي.

مشكلات القلب أو الأوعية الدموية:

تشمل الخطة العلاجية أدوية، تدخلات جراحية، أو إجراءات أخرى حسب الحالة.

ظاهرة رينود (Raynaud's phenomenon):

يُنصح بارتداء ملابس دافئة وتجنّب التعرض للبرد. وفي الحالات الشديدة، قد تُوصف أدوية مثل حاصرات قنوات الكالسيوم أو حاصرات ألفا لتوسيع الأوعية الدموية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا تكررت البقع دون سبب واضح، أو ظهرت مع أعراض مثل:

الدوخة

ضيق التنفس

تغير لون الشفاه أو الأطراف

فمن الضروري مراجعة الطبيب فورًا.