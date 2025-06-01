شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القوات التي تسلمت تامين طريق الضالع صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد محافظ محافظة الضالع ،قائد المحور قائد اللوء 33 مدرع اللواء الركن علي مقبل صالح اليوم السبت عملية تسليم قوات الحزام الأمني مسؤولية حماية وتأمين الطريق الربط بين الضالع وقعطبة.



واستلمت قوات الحزام الأمني تأمين الخط ابتداء من الشريط الحدودي ومرورا بقعطبة وصولاً إلى منطقة مريس بديلاً عن قوات الجيش والشرطة العسكرية، وتأتي هذه الخطوة بعد فتح طريق الضالع ،صنعاء.



وأثنى محافظ الضالع على الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع في استتباب الأمن والاستقرار مشددًا في الوقت نفسه على اهمية رفع اليقضة العالية والحس الأمني أثناء اداء الواجب .



حضر مراسيم التسليم كلا من اركان المنطقة الثامنة العميد عادل الشيبة وقائد قوات الحزام الامني ، العميد أحمد قائد القبة ،وقائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العميد فضل العقلة.



*من نجيب العلي