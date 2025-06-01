شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة للخبجي بشان قوات درع الوطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن قوات درع الوطن التي تم نشرها في عدد من مناطق الجنوب مدعومة من قبل المملكة العربية السعودية، مشددًا على أن وجودها لا يُمثل تهديدًا للمجلس الانتقالي كما يفهم البعض بصورة خاطئة.



وقال الخبجي في تصريحات صحفية إن هذه القوات تأتي ضمن ترتيبات أمنية وعسكرية يجري العمل عليها ضمن إطار التحالف العربي، مشيرًا إلى أن بعض التفسيرات التي يتم تداولها بشأن استهداف المجلس الانتقالي أو الحد من نفوذه "ليست صحيحة ولا تستند إلى حقائق".

وأوضح أن المجلس الانتقالي على تواصل دائم مع قيادة التحالف العربي، بما في ذلك السعودية والإمارات، وأن هناك تفاهمات واضحة حول وجود هذه القوات ومهامها، والتي تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وشدد الخبجي على أهمية تفويت الفرصة على الجهات التي تسعى لتأجيج الخلافات داخل الصف الجنوبي، داعيًا إلى التمسك بالوحدة السياسية والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية في البلاد.

