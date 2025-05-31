شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها ...دول خالفت السعودية في تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت عدد من الدول الإسلامية هذا العام اختلافًا في تحديد موعد يوم عرفة وعيد الأضحى لعام 1446هـ / 2025م، نتيجة لاعتماد بعضها على الرؤية المحلية للهلال، مقابل التزام دول أخرى بالإعلان الصادر عن المملكة العربية السعودية، التي تستند إلى الرؤية الشرعية في مكة المكرمة.

فقد أعلنت كل من الهند، وباكستان، وبنغلاديش، والمغرب، وموريتانيا، بالإضافة إلى بروناي، وماليزيا، وأفغانستان (في ظل حكومة طالبان)، أن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة 6 يونيو، وعيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو 2025، وذلك بعد أن بدأت هذه الدول شهر ذي الحجة متأخرًا بيوم مقارنة بالمملكة العربية السعودية، نتيجة اعتمادها على الرؤية المحلية للهلال.

في المقابل، توافقت معظم الدول العربية والإسلامية الأخرى مع المملكة العربية السعودية في تحديد يوم الخميس 5 يونيو يومًا لوقفة عرفة، والجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن بين هذه الدول: الإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والأردن، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى إندونيسيا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا.

هذا التباين المعتاد بين الدول يعكس تنوع الاجتهادات الفقهية والمنهجيات المتبعة في رصد الأهلة، بين الاعتماد على الرؤية البصرية المحلية أو التنسيق مع الرؤية التي تتم في مكة المكرمة، الأمر الذي يستمر في تشكيل ظاهرة فلكية وفقهية تتكرر في المناسبات الدينية الكبرى.