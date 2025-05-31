شكرا لقرائتكم خبر عن دعت إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم...بريطانيا تتحدث عن خطأ كبير والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، إن السيطرة على محافظة الحديدة غرب اليمن هو الحل الوحيد لوقف هجمات قوات على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.



وأضاف إدموند فيتون براون في مقال له نشره منتدى الشرق الأوسط، بعنوان: "كيف أخطأ المجتمع الدولي في فهم الوضع في اليمن؟" إنه كان ضرورة ملحة إلغاء اتفاق "ستوكهولم" الذي وصفه بالمشين، والعمل على تحرير الحديدة والساحل الغربي لليمن، كمدخل لإنهاء التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وانتقد المجتمع الدولي على خلفية تعامله مع الصراع اليمني، مؤكداً أن الاستجابة الدولية التي كانت "صحيحة ومتماسكة" في بدايتها عام 2014، انحرفت بفعل ضغوطات المنظمات الإنسانية والحقوقية، لتنتهي بما وصفه بـ"الاتفاق المشين" في ستوكهولم نهاية عام 2018، الذي منح الحوثيين فرصة لابتزاز العالم.



وقال براون "أظهر تهور الحوثيين وعدوانهم في البحر الأحمر طوال عام ٢٠٢٤... كيف منحهم اتفاق ستوكهولم موطئ قدمٍ يحتاجونه لشنّ حملة الابتزاز الدولي. لكن الصراع في الشرق الأوسط منذ ٧ أكتوبر/تشرين الأول أتاح أيضًا مجموعةً من الفرص لتصحيح سياسات الاسترضاء الخاطئة تجاه إيران والحوثيين وبقية "محور المقاومة".

وأضاف: "لا شك أن حملة القصف التي شنّتها الولايات المتحدة على الحوثيين، والتي استمرت سبعة أسابيع، كان لها أثرٌ على الجماعة، حيث ألحقت أضرارًا لقيادتها، وإيراداتها، وبنيتها التحتية، ومنشآتها العسكرية، وأسلحته

