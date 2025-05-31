شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة يمنية تنجو من محاولة اختطاف حوثية خلال رحلتها من عمّان إلى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ملاحية، يوم السبت، بنجاة طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية من محاولة اختطاف نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية في 12 مايو الجاري، قبيل هبوطها المقرر في مطار عدن.

وأوضحت المصادر أن الطائرة، التي كانت في رحلة قادمة من العاصمة الأردنية عمّان، تعرضت لمحاولة تغيير مسارها قسرًا نحو مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية.

وأضافت أن النظام الملاحي أُعيد برمجته فجأة لتوجيه الطائرة إلى صنعاء، كما رُسم لها مسار جوي جديد في هذا الاتجاه، غير أن قائد الطائرة تمكن من تدارك الموقف في اللحظات الأخيرة وأعادها إلى مسارها الأصلي نحو مطار عدن.

وأكدت المصادر أن يقظة الطيار حالت دون وقوع الطائرة تحت سيطرة المليشيا الإرهابية، ما كان سيعرضها لاحقًا لخطر الاستهداف الإسرائيلي المحتمل، كما حدث مع طائرات أخرى في الأجواء الإقليمية مؤخرًا.