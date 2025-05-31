شكرا لبحثكم عن خبر بدعم الرئيس الزُبيدي.. تدخل إنساني طارئ في المستشفيات والمراكز الطبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صالح العبيدي :بدعم من الرئيس القائد عيدروس الزبيدي ، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقوم حاليا دائرة الخدمات الطبية العسكرية الجنوبيه بالإشتراك مع هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالتدخل الطارئ لتوزيع أكثر من نصف مليون قربة من المحاليل الوريديه على المستشفيات والمراكز الطبية في العاصمة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية التي تشهد موجة إنتشار واسع للاوبئة و الحميات والاسهالات إستجابة لمناشدة المواطنين للتخفيف من معانات المرضى .

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