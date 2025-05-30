اعلان صحي هام من مختبرات وزارة الصحة بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - نظراً للوضع الوبائي وانتشار الحميات في العاصمة عدن يقدم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية (الديوان العام ) - خورمكسر بجانب مستشفى الجمهورية للمرضى الذين يعانون من الحميات الفحوصات التالية (مجاناً ) 1- عدد خلايا الدم العام (CBC) 2- تشخيص الملاريا Malaria Rapid Test 3- تشخيص الضنك Dengue Rapid Test الفحص مجاني خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 مساءا مكتب المدير العام التنفيذي

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