شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مواطن بلغم في الجهة الحوثية من طريق مريس دمتة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل مقتل مواطن بلغم زرعته مليشيا الحوثي الإجرامية بعد مروره مشي على الاقدام في الجهه الذي تسيطر عليها المليشيا حيث قررت السلطه المحليه والامنيه بمحافظة الضالع فتح طريق عدن الضالع صنعاء لدواعي إنسانية ويعتبر هذا الخط الدولي أطول خط يربط اليمن من اقصى جنوبه الى اقصى شماله وقد افادت المصادر بان الخط من الجهة التي يسيطر عليها الجيش والمقاومه الجنوبيه جاهز وامنه للعبور

ولكن الخط من الجهه التي تسيطر عليها مليشا ايران الطريق غير امنه للمرور بسبب ان المليشيات قامت بتفجير ّ العبَّارات وقطع الطرقات وحفر الخنادق وزرع الالغام والعبوات الناسفه من قبل مليشيا الحوثي اللعينه ،

وقد وثقت الكيمراء عناق شقيقان من أبناء مريس شمال الضالع

بعد انقطاع وغياب دام ثمان سنوات هذا الحدث كان له أثر بالغ في نفوس المواطنين عكس مدى المعاناه التي يعاني منها المواطن بسبب قطع الطريق