شكرا لبحثكم عن خبر مصدر وسيط: طريق عدن صنعاء عبر الضالع سيفتح أمام السيارات فعلياً السبت او الاحد بعد إصلاحه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر يؤكد أن الطريق الرئيس صنعاء - عدن سيفتح السبت أو الأحد بعد إزالة الموانع كاملة .

قال مصدر وسيط إن طريق مريس - دمت ، ستفتح السبت أو الأحد وبشكل نهائي ، مؤكدا أن هناك عوائق تحول دون انتقال المركبات بين الجهتين ، وغدا الجمعة سيتم التعامل مع تلك العوائق .

وأوضح أن الطريق الان ما زال غير مفتوح لعبور وسائل نقل الركاب ، باستثناء الدراجات النارية التي تمر بصعوبة ، وكذا سالكي الطريق راجلين .

واضاف أن الطريق سيكون متاحا خلال يومي السبت أو الأحد ، بعد إزالة كافة الموانع المتمثلة بالالغام والمتفجرات ، وكذا السواتر الترابية واكوام الحجار ، فضلا عن القيام بردم مكان العبارة التي تم تفجيرها خلال الأعوام الماضية .