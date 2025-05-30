مصدر وسيط: طريق عدن صنعاء عبر الضالع سيفتح أمام السيارات فعلياً السبت او الاحد بعد إصلاحه

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يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر يؤكد أن الطريق الرئيس صنعاء - عدن سيفتح السبت أو الأحد بعد إزالة الموانع كاملة .
قال مصدر وسيط إن طريق مريس - دمت ، ستفتح السبت أو الأحد وبشكل نهائي ، مؤكدا أن هناك عوائق تحول دون انتقال المركبات بين الجهتين ، وغدا الجمعة سيتم التعامل مع تلك العوائق .
وأوضح أن الطريق الان ما زال غير مفتوح لعبور وسائل نقل الركاب ، باستثناء الدراجات النارية التي تمر بصعوبة ، وكذا سالكي الطريق راجلين .
واضاف أن الطريق سيكون متاحا خلال يومي السبت أو الأحد ، بعد إزالة كافة الموانع المتمثلة بالالغام والمتفجرات ، وكذا السواتر الترابية واكوام الحجار ، فضلا عن القيام بردم مكان العبارة التي تم تفجيرها خلال الأعوام الماضية .
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