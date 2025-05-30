شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حالة انشقاقات كبيرة بالضالع وهذا ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية اليوم بالكشف عن انشقاقات جديدة في صفوف جماعة الحوثي المسلحة، حيث عاد عدد من عناصرها إلى مناطقهم في مريس وقعطبة بمحافظة الضالع، لينضموا مجددًا إلى أهاليهم.

وتشير هذه الأنباء إلى تنامي حالة الرفض والانشقاق داخل صفوف الجماعة في بعض المناطق، حيث يفضل بعض المقاتلين العودة إلى منازلهم وترك القتال.