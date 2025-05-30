شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حالة انشقاقات كبيرة بالضالع وهذا ما حدث والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية اليوم بالكشف عن انشقاقات جديدة في صفوف جماعة الحوثي المسلحة، حيث عاد عدد من عناصرها إلى مناطقهم في مريس وقعطبة بمحافظة الضالع، لينضموا مجددًا إلى أهاليهم.
وتشير هذه الأنباء إلى تنامي حالة الرفض والانشقاق داخل صفوف الجماعة في بعض المناطق، حيث يفضل بعض المقاتلين العودة إلى منازلهم وترك القتال.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن حالة انشقاقات كبيرة بالضالع وهذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.