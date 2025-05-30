شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن شركة طيران حو ثية تلوح في الأفق والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف المحامي محمد المسوري عن معلومات تُشير إلى سعي حثيث لإطلاق شركة طيران "حوثية-عمانية" جديدة، وذلك بعد فشل ما تُسمى شركة "فلاي يمن للطيران" في الحصول على ترخيص.
وأوضح المسوري أن "فلاي يمن للطيران" ظهرت قبل أكثر من عامين، وكانت الواجهة الظاهرة لها رجل أعمال يمني، فيما تُشير المصادر إلى أن قيادات حوثية وخارجية كانت تقف خلفها في الخفاء. وأضاف المسوري أن عملية إطلاق الشركة الجديدة تجري بوتيرة عالية حاليًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات متزايدة بوجود مخططات لتدمير الخطوط الجوية اليمنية، حيث ربط المسوري بين هذه المحاولات وظهور الشركات الجديدة، مُلمحًا إلى أن "تدمير طائرات اليمنية ليس من فراغ".
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