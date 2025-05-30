شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الراية البيضاء تطلق تحذير هام للمسافرين عبر طريق عدن الضالع صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت مايسمى أصحاب الراية البيضاء تحذير للمواطنين في منشور فيس بوك عبر صفحة عمر الضيعة وحذر الضيعة المواطنين من عدم التحرك عبر الخط لأنه بحاجه للتنظيف وردم العبارات وقد يحتاج بعض الوقت. واوضح الضيعة أنهم يعملون جاهدين لسلامة المواطنين من شوائب الحرب ونحن نحذركم لسلامتكم والتحذيرات لكم وليست عليكم. ودعا إلى التقيد والإلتزام وعدم المجازفه. كما قام بنشر صورة من داخل الشيول ونحن أثناء الردم وإلى جانبه القيادي في الحزام الأمني نصر جعوال .

يذكر أن الطريق لازآل مدمر ومزروع بالألغام والمتفجرات الذي زرعتها مليشيا الحوثي.

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