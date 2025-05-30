شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وفاة الزعيم عادل إمام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، أنباءً تحدثت عن وفاة الفنان الكبير الزعيم عادل إمام بعد نقله لأحد المشافي المصرية، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه.

لكن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي سرعان ما نفى نبأ وفاة الزعيم، قائلاً في تصريحات صحفية: "إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة عادل إمام شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف: "عادل إمام بخير ويتمتع بصحة جيدة ويتواجد في منزله".

غياب طويل

وتأتي شائعات وفاة عادل إمام بعد غيابه الطويل عن الساحة الفنية، إذ كانت آخر أعماله مسلسل "فلانتينو" عام 2020.

حضور فني لا يغيب

رغم غيابه الطويل عن الساحة، يبقى عادل إمام حاضرًا بقوة في ذاكرة ووجدان الجمهور العربي، بأعماله التي شكّلت حجر أساس في الدراما والسينما العربية.

واختياره للهدوء والخصوصية في ختام مسيرته، يعكس احترامًا كبيرًا لتاريخه الفني وجمهوره، ويُعد تكريمًا هادئًا لمسيرة استثنائية لفنان استثنائي.

