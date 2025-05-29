شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ساعات من قصف مطار صنعاء ...اليمنية تفاجئ الجميع وتعلن عن قرب تشغيل مطار جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن خططها لتوسيع شبكة رحلاتها لتشمل مطار المخا الدولي في المستقبل القريب. يأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز تواجدها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأكد حاتم الشعبي، المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، أن مطار المخا سيُضاف قريبًا إلى قائمة المطارات التي تُسير منها رحلات الشركة. وتشمل هذه القائمة حاليًا مطارات رئيسية مثل مطار سيئون، مطار الريان بالمكلا، مطار الغيظة، ومطار سقطرى.

وفي سياق متصل، فنّد الشعبي بشدة الشائعات المتداولة حول توجيه طائرات اليمنية للهبوط الاضطراري في مطار صنعاء. وأوضح أن الشركة تعتمد في مثل هذه الحالات على مطارات بديلة في دول الجوار، مثل جيبوتي، أسمرة، وجدة.

وأكد الشعبي أن هذه الإجراءات تتم وفقًا لـ "ترتيبات فنية وإنسانية معترف بها دوليًا"، وتراعي المعايير المعتمدة في مجال الطيران المدني لضمان سلامة الركاب.

شدد المتحدث الرسمي على التزام الخطوط الجوية اليمنية التام بـالمعايير الدولية في تشغيل رحلاتها، مؤكداً حرص الشركة على توفير أقصى درجات السلامة والراحة لجميع المسافرين تحت أي ظرف.