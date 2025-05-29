شكرا لقرائتكم خبر عن جنوبي اليمن...مقتل فتاة إثر إطلاق النار على باص والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لقيت فتاة حتفها إثر إطلاق نار على "باص" في محافظة أبين (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر أمنية، إن شابين عشرينيين أطلقا النار على باص لنقل الركاب، ما أسفر عن مقتل فتاة (17 عاما) إثر اصابتها بطلقة نارية في الظهر أودت بحياتها في الحال.
وأكدت المصادر أن أجهزة الشرطة ألقت القبض على الشابين، وصاحب الباص الذي كان يقل المجني عليها وتمت إحالتهما للإجراءات القانونية في الجريمة المنسوبة لهما.
وأشارت المصادر إلى أن ضبط المتهمين بجريمة القتل جاءت عقب عملية تحري وتحقيق واسعة في الجريمة.
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